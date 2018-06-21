Беларусь предлагает дополнить концепцию развития СНГ цифровой повесткой

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает дополнить концепцию дальнейшего развития СНГ цифровой повесткой. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель начальника управления евразийской интеграции главного управления России, стран СНГ и евразийской интеграции МИД Беларуси Елена Копанева, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске проходит заседание экспертной группы, которая рассматривает предложения по актуализации концепции дальнейшего развития СНГ.

На встрече эксперты намерены рассмотреть предложения, поступившие от Беларуси и Кыргызстана, а также Исполкома СНГ. Елена Копанева рассказала о белорусских. "Это и цифровая повестка, и усиление научно-технического, инновационного сотрудничества", - проинформировала представитель МИД. Кроме того, белорусская сторона считает возможным расширение взаимодействия в сфере транспортных коммуникаций.

Беларусь исходит из того, что концепция - это базовый документ, в котором определены основные направления сотрудничества. Ее правки, по словам Елены Копаневой, направлены на улучшение, совершенствование, но они не кардинального характера. "Актуальность документа сохраняется, ранее определенные направления не изменились", - отметила она. В то же время меняются экономические условия, создаются новые форматы сотрудничества.

Предложения, которые помимо Беларуси направили Кыргызстан и Исполком СНГ, связаны с адаптацией Содружества к современным реалиям. "Новые направления, которые будут сформированы в концепции, впоследствии смогут найти отражение в других документах", - сказала представитель белорусского внешнеполитического ведомства. В качестве примера она привела разработку новой стратегии экономического сотрудничества после 2020 года.

Концепция дальнейшего развития СНГ была принята в октябре 2007 года. Она ознаменовала качественно новый этап в деятельности Содружества. Этот программный по своей сути документ призван решить главную задачу - повысить практическую отдачу от интеграционного сотрудничества.

Концепция предусматривает эволюционное совершенствование СНГ, сохранение многопрофильного характера Содружества, гармоничное развитие всех имеющихся и новых областей взаимодействия. В качестве основной цели СНГ определено формирование в долгосрочной перспективе интегрированного экономического и политического объединения заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого его участника.-0-