28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Китаю объявить 2019-й Годом образования, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году мы вместе с моим коллегой премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном объявили 2018-й Годом туризма Беларуси в Китае. Предлагаю сделать тематические годы сотрудничества доброй традицией и объявить 2019 год Годом образования Беларуси и Китая", - отметил Андрей Кобяков. Он выразил уверенность, что это поможет упрочить дружеские связи между двумя народами.

Премьер-министр поблагодарил Китай за предоставление Беларуси безвозмездной технической помощи для создания ряда объектов. "Ваша помощь, причем не только финансами, но и опытом, технологиями, неоценима", - сказал он.

Андрей Кобяков обратил внимание, что за прошедшие пять лет Беларусь и Китай достигли нового уровня отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, индустриальный парк "Великий камень", который в 2013 году существовал только на бумаге, превратился в настоящую жемчужину экономического пояса Шелкового пути.-0-