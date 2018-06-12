12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Узбекистану активизировать сотрудничество на уровне регионов. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с парламентской делегацией Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым, передает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Мясникович высказался за активизацию сотрудничества регионов Беларуси и Узбекистана. "Не все вопросы имеет смысл решать из столиц", - убежден он.
Спикер затронул также вопросы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений. По его мнению, работу в части ее расширения необходимо активизировать. На данный момент речь идет об 11 проектах соглашений, в том числе по социально-экономическому, научно-технического сотрудничеству, туризму.
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