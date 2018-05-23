Беларусь предложила продлить новую автомагистраль Минск-Полоцк до Санкт-Петербурга

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь предложила России продлить новую автомагистраль Минск-Полоцк до Санкт-Петербурга. Эта инициатива была озвучена сегодня на заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского посольства в РФ.

"Белорусская сторона проинформировала коллег по совместной комиссии о начале работ по строительству автомагистрали Минск-Полоцк, - отметили в пресс-службе. - Ее продление через Ленинградскую область до Санкт-Петербурга позволило бы создать новые перспективы расширения сотрудничества с российским регионом".

"Это был бы новый совместный проект - "Льняной путь", к примеру, по аналогии с известным Шелковым путем", - сказал на заседании Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко.

Как сообщалось БЕЛТА, накануне открытия Петербургского международного экономического форума состоялась встреча первого вице-премьера Беларуси Василия Матюшевского с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и седьмое заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью. Подписаны соответствующий протокол и программа торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между правительством Беларуси и правительством Ленинградской области на 2018-2020 годы.-0-