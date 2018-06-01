Беларусь представила в Пекине свой опыт информатизации судов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт информатизации судов был презентован на XIII Совещании председателей верховных судов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходило в Пекине. Такая информация размещена на сайте Верховного суда Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Белорусская делегация была приглашена Верховным народным судом КНР и принимала участие в этом мероприятии в соответствии со статусом республики как государства - наблюдателя в ШОС.

Первый зампредседателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович выступил с докладом в тематической секции, посвященной информатизации судов и созданию интеллектуального суда. Он рассказал о структуре и принципах функционирования системы судов общей юрисдикции Беларуси, а также о состоянии и перспективах проведения мероприятий по информатизации судебной деятельности.

Валерий Калинкович остановился на особенностях внедрения в судопроизводство онлайн-технологий, аудиовидеопротоколирования судебных заседаний, систем дистанционного обращения в суд и сокращении в связи с этим бумажного документооборота. Он рассказал о перспективах формирования интерактивных баз данных судебной практики и создания внутрисистемных информационных ресурсов с последующим их совмещением с едиными общегосударственными базами данных.

Совещание проходило под председательством Верховного народного суда КНР. Сегодня эта страна - один из лидеров в процессе информатизации судов. При Верховном народном суде создан Центр информационного управления, куда в онлайн-режиме стекается информация о деятельности всех судов страны и принимаемых ими решениях. В год в интернете транслируется до 850 тыс. судебных заседаний, соответствующие ресурсы посещают до 6 млрд человек. Система позволяет не только в считаные секунды формировать судебную статистику по заданным параметрам и направлениям, но и подбирать судебную практику и судебные прецеденты по интересующей конкретного судью теме. Система синхронизирована с общегосударственными аналитическими и информационными ресурсами, ее данные используются при проведении социальных исследований и прогнозов, налажен автоматизированный контроль результатов исполнения судебных решений.

Во время визита прошла встреча белорусской делегации с заместителем председателя Верховного народного суда КНР Шэнь Дэюном. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений КНР и Беларуси в сфере правосудия. Они выразили готовность к дальнейшему расширению конструктивного правового сотрудничества и укреплению взаимопонимания между представителями правовых систем двух стран.

Председателю Верховного народного суда КНР было передано личное послание председателя ВС Беларуси с приглашением посетить страну в 2019 году.

По итогам совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС принято совместное заявление, в котором обозначены ключевые подходы к дальнейшему развитию сотрудничества в области правосудия.-0-