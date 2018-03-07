Беларусь презентует туристический потенциал на крупнейшей выставке ITB в Берлине

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь презентует туристический потенциал на крупнейшей международной туристической выставке ITB, которая проходит с 7 по 11 марта в Берлине, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Германии.

Туристический потенциал представляют Национальное агентство по туризму, а также 7 отечественных турорганизаций и компаний.

Накануне выставки, 6 марта, в посольстве Беларуси в Берлине прошла встреча белорусской делегации с представителями туристических компаний, бизнес-сообщества, СМИ ФРГ, в ходе которой проведена целевая презентация туристического потенциала Беларуси. Состоялся заинтересованный обмен мнениями о путях и возможностях более активного развития въездного туризма в Беларусь, совершенствования маркетинговых стратегий продвижения новых турпродуктов.

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной и посол Беларуси в ФРГ Денис Сидоренко 7 марта официально открыли национальный стенд и обсудили с белорусскими экспонентами возможности расширения экспорта туруслуг, в том числе в Германию.

Состоялись переговоры Михаила Портного с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили, а также встречи с руководителями делегаций России, Армении, Польши и Украины, обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере туризма.-0-