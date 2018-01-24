24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь презентует туристический потенциал в Риге на международной выставке Balttour 2018, которая пройдет в латвийской столице с 2 по 4 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

Привлечение латвийских туристов актуально с учетом того, что в Минске в 2019 году пройдут вторые Европейские игры, в 2021 году Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею.

Презентация белорусской туриндустрии состоится 2 февраля. Заявки от турбизнеса агентство принимает до 26 января, количество участников ограничено.

Balttour - международная туристическая выставка, в 2018 году экспозиция отметит 25 лет. Выставка с каждым годом расширяет свои границы, привлекая к участию все больше стран, готовых продемонстрировать миру свою туристическую привлекательность. В этом году к мероприятию присоединится Беларусь.

В списке участников Balttour 2018 уже заявлены Латвия, Литва, Эстония, Турция, Словакия, Дания, Таиланд, Россия, Венгрия, Польша, Чехия, Египет, Великобритания, Италия, Хорватия, Испания, Сейшельские острова, Португалия, Болгария, Кипр и Исландия. Каждый посетитель выставки сможет ознакомиться с достопримечательностями и культурой стран, услышать увлекательные истории и получить ценные советы о том, как извлечь максимум из каждого путешествия.-0-