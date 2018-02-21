Беларусь при осуществлении ЦУР большое значение придает обеспечению и защите прав детей - Дапкюнас

21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь при осуществлении Целей устойчивого развития большое значение придает обеспечению и защите прав детей. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас сегодня в ходе презентации глобального доклада ЮНИСЕФ "Прогресс для каждого ребенка в эпоху целей устойчивого развития", который состоялся в Минске во время Регионального форума национальных координаторов по ЦУР.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что представление данного доклада - событие знаковое, символичное не только для Беларуси, но и для всех стран - участниц регионального форума национальных координаторов по целям устойчивого развития в Минске. Он высказал слова благодарности в адрес ЮНИСЕФ, давнего партнера Беларуси, который играет важную роль в обеспечении и защите прав детей в региональном и глобальном масштабах.

"Сегодняшняя презентация - яркое свидетельство плодотворной работы фонда в регионе в поддержку политики в интересах детей", - сказал Андрей Дапкюнас. Забота о детях должна быть в основе достижения экономической и социальной устойчивости. Именно дети должны иметь первоочередное право на наше внимание и ресурсы, добавил он.

По мнению замминистра, средства, выделяемые на улучшение питания, здоровья, образования, социальной среды ребенка, - это инвестиции в будущий человеческий капитал каждой нации и каждого государства.

Андрей Дапкюнас также отметил, что своевременные и точные статистические данные имеют решающее значение для разработки и осуществления продуманных шагов, которые могут улучшить жизнь и перспективу наиболее уязвимых групп детей и детей в неблагоприятных условиях. "Точные статистические данные помогают нам корректно оценивать социальные и экономические условия жизни детей и находить наиболее эффективные пути решения проблем, с которыми они сталкиваются, - продолжил замминистра. - Всесторонняя статистика, касающаяся детей, - крепкий фундамент для принятия необходимых решений, измерение результатов труда политиков и правительств, а также тех, кто работает с детьми на местах".

"Беларусь всегда определяла интересы детей приоритетом своей государственной политики. В нашей стране создаются необходимые условия для того, чтобы дети росли здоровыми, счастливыми, образованными и всесторонне развитыми, чтобы их таланты своевременно были замечены и поддержаны, а проблемы были также своевременно и ответственно решены", - заявил Андрей Дапкюнас.

Только совместная работа стран региона, правительств и органов системы ООН при поддержке граждан и партнеров из каждого сектора поможет построить мир, в котором каждый ребенок может учиться и расти, участвовать в полной мере в жизни общества, считает он. "Только вместе мы можем обеспечить лучшее будущее для всех детей", - отметил замглавы внешнеполитического ведомства Беларуси. -0-