Беларусь придает приоритетное значение созданию партнерской сети координаторов по ЦУР - Щеткина

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Содействие созданию партнерской сети координаторов по Целям устойчивого развития - одно из приоритетных направлений работы Беларуси на ближайшее будущее. Об этом сегодня заявила заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили организацию работы по достижению ЦУР, вопросы которой находятся на повестке дня каждого государства. В частности, Фионну Гибб интересовал белорусский опыт достижения Целей. Марианна Щеткина проинформировала посла о приоритетах Беларуси в этой сфере на ближайшее будущее. Так, страна намерена содействовать созданию общей сети национальных координаторов ЦУР, которая будет способствовать международному обмену опытом.

Вице-спикер отметила, что на республиканском уровне в Беларуси выстроена архитектура достижения ЦУР. Теперь стоит задача интегрировать ее на местном уровне. Это еще один из приоритетов деятельности по достижению ЦУР на ближайшую перспективу.

В Беларуси продолжается разработка Национальной платформы индикаторов достижения ЦУР. Когда она будет завершена, показатели устойчивого развития будут имплементированы в отраслевые программы. Это достаточно дорогостоящий проект, и в его реализации белорусская сторона рассчитывает на поддержку партнеров, в том числе финансовую, добавила Марианна Щеткина.

Во время встречи обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества в достижении ЦУР, затрагивался ряд других вопросов, касающихся в том числе межпарламентского сотрудничества Беларуси и Великобритании.-0-