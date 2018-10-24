24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет участие в наблюдении за учениями НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец-2018"), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве обороны.

Согласно Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности представитель Вооруженных Сил Беларуси примет участие в наблюдении за многонациональным учением объединенных вооруженных сил государств - членов НАТО и стран - партнеров "Единый трезубец-2018".

В оборонном ведомстве напомнили, что Венский документ предполагает, что страны - участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обязаны заблаговременно информировать друг друга о запланированных учениях, а также приглашать на них наблюдателей из вcех других стран ОБСЕ, если чиcленноcть учаcтвующих войcк составляет или превышает 13 тыс. человек.

Как сообщалось, в Trident Juncture 2018 примут участие около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны. Учения пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии.-0-