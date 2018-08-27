Беларусь примет участие в совещании начальников генштабов вооруженных сил стран ШОС

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Вооруженных Сил Беларуси, возглавляемая начальником Генерального штаба - первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым, 28 августа примет участие в совещании начальников генеральных (объединенных) штабов вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Москве. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Во время совещания представитель Генерального штаба Вооруженных Сил России выступит с докладом о военно-политической обстановке и деятельности международных террористических организаций в кризисных регионах мира. Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

Кроме того, белорусская делегация 29 августа поучаствует в наблюдении за активной фазой совместного военного антитеррористического командно-штабного учения "Мирная миссия - 2018" в Чебаркуле (Челябинская область России).

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. Ее страны-участницы - Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь является наблюдателем при ШОС.-0-