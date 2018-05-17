Беларусь принимает участие в продовольственной выставке SIAL Сhina в Шанхае

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси представлена на крупнейшей в Азии международной выставке продуктов питания и напитков SIAL Сhina, которая проходит с 16 по 18 мая в Шанхае (Китай). Об этом БЕЛТА сообщили на выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В коллективной экспозиции белорусских производителей принимают участие 28 компаний-экспортеров мясной, молочной, кондитерской и хлебобулочной продукции, а также производители алкогольных напитков.

Молочные продукты презентуют "Бабушкина крынка", "Милкавита", Минский молочный завод №1, Слуцкий сыродельный комбинат, "Сморгонские молочные продукты", Лунинецкий молочный завод, "Беловежские сыры", Молодечненский молочный комбинат и Березовский сыродельный комбинат. Мясные деликатесы из говядины и свинины предлагает Могилевский мясокомбинат. В выставке принимают участие крупные мукомольные предприятия Беларуси - "Лидахлебопродукт" и Сморгонский комбинат хлебопродуктов. Картофельные чипсы предлагает компания "Белпродукт".

В экспозиции широко представлена продукция компаний концерна "Белгоспищепром". В их числе "Коммунарка", "Спартак" и "Слодыч", "Мозырьсоль". Пивоваренная компания "Криница" демонстрирует линейку пшеничного и ячменного пива, отмеченную наградами престижных международных конкурсов. Выставили свою продукцию также "Минск Кристалл", Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", Минский завод игристых вин, Минский завод виноградных вин. Спиртоводочный завод "Маньковичи" (концерн "Брестмясомолпром") представил настойки, приготовленные по традиционным белорусским рецептам.

Белорусскую экспозицию 16 мая посетили генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

Организатором национальной экспозиции выступает Белорусская торгово-промышленная палата, выставочным оператором - УП "Белинтерэкспо" БелТПП. Соорганизаторами национальной экспозиции являются Министерство иностранных дел, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Национальная академия наук, концерн "Белгоспищепром", областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Китае и генерального консульства Беларуси в Шанхае.

В нынешнем году в выставке SIAL Сhina участвуют 3,4 тыс. компаний из 70 стран, среди них Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Италия, Россия, США, Франция, Южная Корея. Ожидается, что выставку посетят более 110 тыс. человек.-0-