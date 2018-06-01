1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединилась к Гаагской конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

"1 июня 2018 года для Беларуси вступила в силу Конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи, принятая в рамках Гаагской конференции по международному частному праву", - сообщили в Минюсте.

Эффективное взыскание алиментов за границей будет обеспечено, в частности, путем создания комплексной системы сотрудничества между компетентными органами государств - участников конвенции.

Участниками конвенции являются Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Эстония.-0-