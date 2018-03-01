Беларусь привержена достижению еще большего прогресса в деле ликвидации ВИЧ/СПИДа - МИД

1 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 1 марта принял участие в открытии специального мероприятия "Партнерство для безопасной и эффективной поддержки в связи с ВИЧ/СПИДом", приуроченного ко Дню "Ноль дискриминации". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Мероприятие было организовано МИД совместно с Министерством здравоохранения и Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в рамках реализации Национального плана действий по правам человека на 2016- 2019 годы. В своем обращении к участникам мероприятия замминистра подчеркнул принципиальную приверженность Беларуси достижению еще большего прогресса в деле ликвидации ВИЧ/СПИДа и отметил важность борьбы с дискриминацией во всех ее формах и проявлениях как с явлением, причиняющим значительный вред человеку, обществу и государству.

В мероприятии приняли участие парламентарии, представители госорганов, дипломатического корпуса, международных и неправительственных организаций.-0-