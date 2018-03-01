Беларусь привержена достижению еще большего прогресса в деле ликвидации ВИЧ/СПИДа - МИД

1 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 1 марта принял участие в открытии специального мероприятия "Партнерство для безопасной и эффективной поддержки в связи с ВИЧ/СПИДом", приуроченного ко Дню "Ноль дискриминации". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Мероприятие было организовано МИД совместно с Министерством здравоохранения и Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в рамках реализации Национального плана действий по правам человека на 2016- 2019 годы. В своем обращении к участникам мероприятия замминистра подчеркнул принципиальную приверженность Беларуси достижению еще большего прогресса в деле ликвидации ВИЧ/СПИДа и отметил важность борьбы с дискриминацией во всех ее формах и проявлениях как с явлением, причиняющим значительный вред человеку, обществу и государству.
В мероприятии приняли участие парламентарии, представители госорганов, дипломатического корпуса, международных и неправительственных организаций.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN