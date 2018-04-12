Беларусь призвала международные организации к активному взаимодействию по чернобыльской проблематике

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на заседании межучрежденческой группы ООН по Чернобылю в штаб-квартире ПРООН в Нью-Йорке призвал международные организации к более активному вовлечению в проектную деятельность на этом направлении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Андрей Дапкюнас отметил необходимость обеспечения устойчивого развития в пострадавших регионах и представил предложения Беларуси по наполнению дальнейшего международного сотрудничества по чернобыльским вопросам с участием организаций системы ООН и заинтересованных государств. По словам дипломата, МАГАТЭ - единственная международная организация, которая в настоящее время оказывает техническую помощь Беларуси по чернобыльской проблематике. В этой связи он призвал Всемирную организацию здравоохранения, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН и Детский фонд ООН к более активному вовлечению в проектную деятельность на этом направлении.

Замминистра проинформировал о мерах, предпринимаемых белорусской стороной для социально-экономического развития пострадавших регионов, отметив накопленный Беларусью уникальный опыт в этой сфере и готовность делиться им.

Мероприятие было организовано ПРООН по инициативе Беларуси. На нем обсудили реализацию резолюции Генассамблеи ООН "Долгосрочные последствия чернобыльской катастрофы", которая была подготовлена делегацией Беларуси и принята в декабре 2016 года. Участники заседания рассмотрели результаты международного чернобыльского сотрудничества за последний год и обсудили предложения по организации дальнейшего взаимодействия в этой области в соответствии с чернобыльской резолюцией.

В Нью-Йорке Андрей Дапкюнас также встретился с администратором ПРООН Ахимом Штайнером. Стороны обсудили итоги первого регионального форума координаторов по целям устойчивого развития, который прошел в Минске в феврале, и договорились продолжить совместные усилия по выполнению Беларусью целей устойчивого развития.

ПРООН функционирует в Беларуси с 1992 года. В настоящее время действует пятая страновая программа ПРООН для Беларуси на период 2016-2020 годы с общим объемом финансирования $82 млн. В 2017 году размер освоенных средств для реализации проектов технической помощи по линии ПРООН составил $9,25 млн.-0-