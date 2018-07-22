22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжает консультации с ЕС по соглашениям об облегчении визового режима и реадмиссии. Об этом сегодня в эфире телеканала ОНТ заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.
Министр проинформировал, что "вопросы заключения соглашений об облегчении визового режима и о реадмиссии находятся на столе переговоров с Европейским союзом". "Не могу сказать, что они будут подписаны буквально завтра или послезавтра. Там есть несколько моментов, по которым мы сейчас продолжаем консультации с европейскими партнерами", - сказал Владимир Макей.
Он подчеркнул, что у Беларуси и стран ЕС есть абсолютное понимание относительно необходимости сохранения прогресса, позитивной атмосферы в отношениях. Владимир Макей отметил, что стороны достигли договоренности о конкретных шагах, способствующих повышению уровня взаимодействия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3272 BYN
|2.322 BYN
|2.334 BYN
|USD
|1.9984 BYN
|1.995 BYN
|1.998 BYN
|RUB
|3.1481 BYN
|3.13 BYN
|3.15 BYN