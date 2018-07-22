22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжает консультации с ЕС по соглашениям об облегчении визового режима и реадмиссии. Об этом сегодня в эфире телеканала ОНТ заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

Министр проинформировал, что "вопросы заключения соглашений об облегчении визового режима и о реадмиссии находятся на столе переговоров с Европейским союзом". "Не могу сказать, что они будут подписаны буквально завтра или послезавтра. Там есть несколько моментов, по которым мы сейчас продолжаем консультации с европейскими партнерами", - сказал Владимир Макей.

Он подчеркнул, что у Беларуси и стран ЕС есть абсолютное понимание относительно необходимости сохранения прогресса, позитивной атмосферы в отношениях. Владимир Макей отметил, что стороны достигли договоренности о конкретных шагах, способствующих повышению уровня взаимодействия.-0-