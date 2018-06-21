Беларусь продолжит работу с партнерами из ЕС для упрощения взаимных поездок - МИД

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит работу с партнерами из ЕС для упрощения взаимных поездок. Об этом сообщил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос о том, каким образом затронет граждан республики недавнее решение послов стран - членов ЕС о начале переговоров с Европарламентом по корректировке Визового кодекса, сообщает БЕЛТА.

Как отметил Анатолий Глаз, принятое решение является очередным этапом процесса корректировки Визового кодекса стран Шенгенской зоны, отчасти, в сторону ужесточения. Например, среди прочего предлагается установить период подачи визовых заявок не позднее, чем за 15 дней до поездки. Могут быть введены общие требования к выдаче многократных виз сроком действия от 1 до 5 лет для постоянных заявителей, а консульский сбор может увеличиться до 80 евро.

"Безусловно, корректировка собственных визовых правил - внутреннее дело Евросоюза. Однако эта инициатива ЕС непосредственно скажется и на наших гражданах, желающих посетить страны Шенгенской зоны. Судя по некоторым подходам, такой вариант развития событий наши партнеры не исключают, поэтому к нему нужно быть готовыми", - отметил начальник управления.

Беларусь последовательно и на деле выступает за упрощение взаимных поездок. Достаточно отметить одностороннее решение о введении 5-дневного безвизового режима для граждан стран Евросоюза.

Беларусь не первый год ведет работу и по заключению соглашения об упрощении визовых процедур с ЕС. Проектом этого документа предусматривается снижение стоимости шенгенских виз до 35 евро, выдача бесплатных виз отдельным категориям граждан (участникам культурных, научных, гуманитарных программ), в целом упрощенный порядок подачи документов. Однако, по словам Анатолия Глаза, переговорный процесс действительно затянулся. "Наши партнеры высказали ряд требований, которых нет в аналогичных соглашениях ЕС, например, с Арменией или Азербайджаном. В частности, о необходимости подачи документов исключительно через визовые центры, что, конечно, приведет к удорожанию визовых процедур", - сказал он.

Такие условия в значительной степени политизируют вопросы взаимных поездок и ставят белорусских граждан в неравные условия, поэтому сложно с ними согласиться, добавил пресс-секретарь. Белорусская сторона намерена продолжать работу с партнерами из ЕС для выработки положений, не дискриминирующих страну, и заключения договора на комфортных для граждан Беларуси условиях. Сроки проведения очередных консультаций по проекту в настоящее время согласовываются.-0-