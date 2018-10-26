Беларусь рассчитывает на поддержку идеи создания базы данных ООН о координаторах по ЦУР

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на поддержку инициативы по созданию глобальной базы данных ООН о национальных координаторах по ЦУР. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики по итогам сегодняшнего участия зампредседателя Совета Республики, национального координатора по достижению Целей устойчивого развития Марианны Щеткиной в интерактивной дискуссии Бакинского форума по устойчивому развитию.

Цели устойчивого развития - это глобальные задачи планетарного масштаба и укрепление межгосударственного партнерства - стратегический фактор успеха их реализации, подчеркнула зампредседателя Совета Республики. Поэтому Беларусь инициировала региональный форум национальных координаторов по ЦУР из стран Европы и Центральной Азии в Минске в феврале 2018 года. Его участники одобрили инициативу Беларуси по созданию партнерской сети национальных координаторов по достижению ЦУР. Контакты по линии сети координаторов предоставят возможность перенимать опыт, находить оптимальные решения возникающих вопросов, стимулировать региональное сотрудничество и ускорить глобальный прогресс в достижении ЦУР.

Фото Совета Республики

"Следующим этапом нашей совместной работы предлагаем создание базы данных ООН о национальных координаторах по ЦУР и ее официальный запуск в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в сентябре 2019 года в Нью-Йорке", - сказала Марианна Щеткина. По ее словам, Беларусь рассчитывает на поддержку этой инициативы участвующих в сегодняшней дискуссии стран и руководства ООН.

Участники дискуссии обсудили роль молодежи, женщин, парламента, гражданского общества в достижении Целей устойчивого развития. Марианна Щеткина проинформировала о результатах работы, проводимой в Беларуси по реализации ЦУР, структуре национальной архитектуры по ЦУР, условиях взаимодействия госорганов, деловых кругов и общественных организаций в этой сфере. Особое внимание уделено роли парламентской группы, которая занимается оценкой регуляторного воздействия законопроектов на процессы устойчивого развития и обеспечением парламентского контроля в этой области.

Как отметила зампредседателя Совета Республики, к важному достижению группы можно отнести недавно принятые поправки к закону "О нормативных правовых актах". Согласно введенной новелле, необходимость принятия нормативного правового акта обязательно должна оцениваться с точки зрения его соответствия Целям устойчивого развития.

Марианна Щеткина добавила, что в Беларуси ведется работа по обновлению Национальной стратегии устойчивого развития - программного долгосрочного документа. В фокусе внимания при этом не только конкретные задачи в сфере экономики и экологии, инвестиций и инноваций для устойчивого развития, но и укрепление здоровья нации, обеспечение высокого качества жизни. Это возможно за счет развития потенциала каждого человека, создания производительных рабочих мест, обеспечивающих стабильную занятость и высокие доходы на основе цифровизации экономики, поощрения образования на протяжении всей жизни, повсеместного внедрения зеленых технологий при сохранении природного капитала и экологически безопасной среды проживания для нынешних и будущих поколений. "Мы также стремимся реализовать принцип "никого не оставить в стороне" через развитие государственно-частного партнерства и поощрения бизнеса к осуществлению социально ориентированных проектов", - отметила национальный координатор по ЦУР.

С учетом главного принципа Повестки-2030 "никого не оставить в стороне", а также ориентируясь на цель 17 (партнерство в интересах устойчивого развития) при Совете по устойчивому развитию создана партнерская группа с участием представителей общественных объединений, бизнеса, научных кругов, международных организаций. В ней широко представлена молодежь, женские объединения и др. Эта группа имеет открытый характер и состав.

Как руководитель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина обратила внимание на вопросы гендерного равенства. Дискуссии Минского форума, который прошел в феврале 2018 года, многочисленные национальные мероприятия по этой тематике, а также оценки миссии МАПС, посетившей Беларусь в конце 2017 года, показали, что гендерное равенство - реальный ускоритель достижения всех ЦУР. Инвестиции в образование, профессиональное развитие, здоровье женщин имеют мультипликационный эффект.

25 октября в Баку начал работу VI Международный гуманитарный форум. В мероприятии, проводимом по теме "Сформируем новый мир и нового человека: креативность и развитие человека", участвует более 580 представителей из 86 стран и 24 международных организаций. Бакинский форум по устойчивому развитию проходит в рамках Международного гуманитарного форума.-0-