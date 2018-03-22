22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на рост числа российских туристов в 2018 году, сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя департамента по туризму Минспорта и туризма Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"По данным Госпогранкомитета, из России в Беларусь в 2016 году прибыли 1,188 млн человек, а в 2017 году - 1,23 млн. Положительная динамика наблюдается не только на протяжении двух последних лет, число (российских туристов. - Прим. БЕЛТА) постоянно растет. По итогам 2018 года также ожидается рост", - сказал Виталий Грицевич.

По его словам, выросло и число организованных групп туристов из России - с 171 тыс. в 2016 году до 191,5 тыс. в 2017-м. Экспорт туристических услуг в Россию в 2017 году составил $117,193 млн (это на 18,5% больше, чем в 2016 году).

"Недавно прошла выставка МITT в России, и я могу сказать, что наш национальный стенд вызвал интерес. Насколько мы знакомы для России, но заново смогли их удивить", - заметил представитель Минспорта.

Главное, подчеркнул он, - не количество туристов, а качество предоставляемых услуг. "Чтобы туристы как можно дольше оставались у нас в стране, потребляли большее количество услуг, и, соответственно, экспорт туристических услуг возрастет", - добавил Виталий Грицевич.-0-