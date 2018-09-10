Беларусь рассчитывает принять участие в проектах по освоению Луны

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает принять участие в международных проектах по освоению Луны. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик во время XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, сегодня будут создаваться очень интересные заделы по сотрудничеству. Ждем приглашения к участию в целом ряде проектов. Есть множество задумок, которые могут быть реализованы. Будем сотрудничать с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук. Уже звучала идея нашего участия в проектах по освоению Луны. Думаю, белорусам найдется в них место, у нас есть опыт, есть люди. И я не исключаю, и даже хотелось бы, чтобы мы от науки тоже начинали готовить своего космонавта для проведения экспериментов на орбите. Такой разговор тоже был", - сказал Сергей Чижик.

Он подчеркнул, что на международный конгресс в Беларусь приехали известные люди из разных стран: космонавты, астронавты, тайконавты. "Они увидят нашу страну, мы сможем пообщаться с ними. Это наш задел на будущее для вхождения в космическую элиту. Мы уже космическая страна, но это еще один шаг для выхода на более высокий уровень", - убежден первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси.

"Космос - сложная, высокотехнологичная сфера, которая тянет за собой в развитии и другие разделы науки: физику, оптику, новые материалы. Важны и биотехнологии: клетки в условиях космоса, условиях невесомости развиваются совсем по-другому. Это тот фактор, который может стимулировать клеточные процессы и влиять на микроорганизмы. А геоинформационные системы обеспечивают нас данными о нашей Земле - об изменениях климата, конфигурации территории. Эта информация востребована, ее используют такие ведомства, как Минсельхозпрод, Минстройархитектуры, кадастровая служба", - отметил Сергей Чижик.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. АУКП - международная некоммерческая организация, которая создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-