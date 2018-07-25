Беларусь рассчитывает увеличить экспорт медуслуг благодаря 30-дневному безвизу на 20%

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает нарастить экспорт медуслуг благодаря увеличению безвиза на 20%. Об этом сообщил начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Беларуси Дмитрий Калистратов сегодня на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы рассчитываем на дальнейший прирост в первую очередь диагностических услуг, консультативной медицинской помощи, высокотехнологичных операций и других медицинских услуг. В этом году мы ставим себе планку на 15-20% нарастить объем экспорта медицинских услуг", - сказал Дмитрий Калистратов.

Экспорт медуслуг в 2017 году вырос на 6,2%, это было достигнуто в том числе за счет введения пятидневного безвизового режима. География экспорта насчитывает 114 стран, есть хороший прирост по Великобритании, Ирландии, США, Литве, Латвии, Франции, Китаю.

"С продлением срока пребывания иностранных граждан на территории Беларуси откроется возможность расширить оказываемых им спектр медицинских услуг и тем самым увеличить объем поступлений. Мы ставим себе планку около $40 млн заработать на экспорте медицинских услуг", - резюмировал Дмитрий Калистратов.

Как сообщалось, срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда и выезда через Национальный аэропорт Минск. При себе нужно иметь паспорт или заменяющий его документ для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам либо, если пребывание составит полные 30 дней, 50 базовым величинам), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро.-0-

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