13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает возможность закупки в Китае материалов для ДНК-экспертиз. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед.

"Есть договоренность о поставке из Китая материалов для получения генотипоскопических образцов и некоторых материалов для исследования следов выстрела, - рассказал Андрей Швед. - Мы крайне заинтересованы в снижении стоимости производства экспертизы по исследованию ДНК. В 2013 году, когда мы начинали, стоимость одного комплекта по этому виду экспертизы доходила до $20. Благодаря той работе, которую мы провели за эти годы, она снизилась до $5-7. Работая с китайскими партнерами, мы рассчитываем еще более удешевить этот вид экспертизы".

Также рассматривается возможность закупки аналитического оборудования для проведения ДНК-экспертиз. "Для нас очень важно соотношение цена-качество, и по этому параметру отдельные китайские образцы дешевле", - подчеркнул Андрей Швед.

По словам председателя Государственного комитета судебных экспертиз, в ближайшее время в Минске планируется подписать соглашение с Центром вещественных доказательств Министерства общественной безопасности КНР. "Это соглашение станет основой для дальнейшего сотрудничества, и все наши договоренности перейдут в практическую плоскость", - уверен он.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке