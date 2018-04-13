13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает возможность закупки в Китае материалов для ДНК-экспертиз. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед.
"Есть договоренность о поставке из Китая материалов для получения генотипоскопических образцов и некоторых материалов для исследования следов выстрела, - рассказал Андрей Швед. - Мы крайне заинтересованы в снижении стоимости производства экспертизы по исследованию ДНК. В 2013 году, когда мы начинали, стоимость одного комплекта по этому виду экспертизы доходила до $20. Благодаря той работе, которую мы провели за эти годы, она снизилась до $5-7. Работая с китайскими партнерами, мы рассчитываем еще более удешевить этот вид экспертизы".
Также рассматривается возможность закупки аналитического оборудования для проведения ДНК-экспертиз. "Для нас очень важно соотношение цена-качество, и по этому параметру отдельные китайские образцы дешевле", - подчеркнул Андрей Швед.
По словам председателя Государственного комитета судебных экспертиз, в ближайшее время в Минске планируется подписать соглашение с Центром вещественных доказательств Министерства общественной безопасности КНР. "Это соглашение станет основой для дальнейшего сотрудничества, и все наши договоренности перейдут в практическую плоскость", - уверен он.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5108 BYN
|2.5 BYN
|2.515 BYN
|USD
|2.0355 BYN
|2.025 BYN
|2.037 BYN
|RUB
|3.3143 BYN
|3.29 BYN
|3.32 BYN