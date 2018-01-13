Беларусь рассмотрит возможность новых прямых авиарейсов в Китай

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси рассмотрит возможность увеличения числа прямых авиарейсов в Китай. Об этом заявил в Пекине заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Синьхуа".

Михаил Портной отметил, что для привлечения большего числа китайских туристов правительство Беларуси рассмотрит возможность принятия таких мер, как реализация политики безвизового режима и увеличение числа прямых авиарейсов (сейчас есть рейс Пекин-Минск-Будапешт-Пекин. - Прим. БЕЛТА). Хорошие возможности для увеличения туристического потока создает проведение в Китае в 2018-м Года туризма Беларуси. Торжественная церемония открытия Года туризма Беларуси в Китае состоялась 10 января в китайском городе Чунцине.

Замминистра также рассказал в китайской столице о туристических возможностях Беларуси. Он отметил, что развертывание сотрудничества с Китаем в сфере туризма является одним из приоритетных направлений политики страны.-0-