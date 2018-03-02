2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь развивает сотрудничество с Германией и Японией в сфере диагностики и лечения онкологии, сообщил директор Института физиологии Национальной академии наук Беларуси Иосиф Залуцкий во время научной конференции "Рак щитовидной железы: мультидисциплинарный подход к патологии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшняя конференция посвящена памяти выдающихся белорусских ученых-онкологов - Евгения и Юрия Демидчиков. К нам на форум из-за рубежа приехали наши коллеги из Японии, Германии, России, Казахстана, которые давно сотрудничают с белорусскими учеными в области диагностики и лечения онкологии", - сказал Иосиф Залуцкий.

Профессор Университетской клиники в Вюрцбурге (Германия) Райнерс Кристоф отметил, что начал сотрудничать с белорусскими учеными еще в 1990-е годы. "Мы наладили кооперацию и обмен опытом в области лечения рака щитовидной железы. В Беларуси проводилось хирургическое лечение, в Германии, а затем и в Беларуси - радиойодтерапия. Это комбинированное лечение позволило резко снизить смертность от этого заболевания", - отметил он.

"У нас два основных направления сотрудничества с Беларусью - по диагностике рака щитовидной железы и по наблюдению за пациентами, прооперированными после выявления рака. Белорусские коллеги поделились опытом, который помог нам в профилактике данного заболевания после аварии на АЭС "Фукусима-1", - добавил профессор департамента радиационной медицины и атомной бомбы медицинского университета в Нагасаки (Япония) Ямасита Сюнъити.

По словам заведующего кафедрой онкологии Белорусского государственного медицинского университета Александра Прохорова, в Беларуси заболеваемость раком щитовидной железы составляет приблизительно 14-15 случаев на 100 тыс. населения. Он подчеркнул важность профилактических осмотров, скрининга и ранней диагностики для эффективного и своевременного лечения рака.

"Система диагностики и лечения рака щитовидной железы, которая была создана нами за эти годы, признана во всем мире. Мультидисциплинарный подход к лечению очень важен. Только в связке с врачами-эндокринологами, специалистами ультразвуковой диагностики, врачами-онкологами и хирургами, специалистами радиационной медицины можно добиться успеха в лечении этой болезни", - добавил главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Владимир Караник. По его словам, при папиллярном раке щитовидной железы у 95% пациентов выживаемость после лечения составляет в среднем 25 лет.

Научная конференция "Рак щитовидной железы: мультидисциплинарный подход к патологии" проходит сегодня в Минске. На форуме обсуждаются новейшие методы лечения и диагностики рака щитовидной железы.-0-