Беларусь развивает высшее образование в соответствии с Болонскими принципами и национальными интересами

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь развивает систему высшего образования в соответствии с Болонскими принципами и с учетом национальных интересов, заявили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования по итогам участия белорусской делегации во главе с министром образования Игорем Карпенко в Конференции министров по вопросам развития Европейского пространства высшего образования в Париже.

Беларусь участвовала в конференции министров в Париже как равноправный член Европейского пространства высшего образования. Игорю Карпенко была предоставлена возможность выступить на первом секционном заседании конференции. В своей речи он поддержал предлагаемый наблюдательной группе по Болонскому процессу (НГБП) подход к совместному движению вперед, основанный на взаимоподдержке и взаимоконсультировании, а также выразил надежду, "что в реализации стратегического плана действий, принятого министерством и университетским сообществом Беларуси, мы также сможем рассчитывать на поддержку и понимание европейских коллег".

"Мы подчеркивали и подчеркиваем, что Беларусь развивает свою систему высшего образования в соответствии с Болонскими принципами и с учетом национальных интересов. Эта наша позиция разделяется европейской стороной, за что мы ей чрезвычайно признательны", - отметили в пресс-службе.

Министры образования стран Европы, ознакомившись с белорусской стратегией развития высшего образования на 2018-2020 годы, одобрили ее в неизменном виде. Этот документ разработало Министерство образования на основании "Концептуальных подходов к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года", которые были поддержаны Республиканским педагогическим советом. Стратегия находилась на сайте Министерства образования, рассматривалась на президиуме и расширенном заседании Совета ректоров, а также была представлена официальной белорусской делегацией на рассмотрение НГБП в Софии. При разработке стратегии Беларусь сотрудничала с группой AG2 (Advisory Group on Support for the Belarus Roadmap), которая выполняла консультативную функцию.

В принятом по итогам конференции в Париже коммюнике отмечается, что Беларусь вошла в Европейское пространство высшего образования в 2015 году на основе согласованной дорожной карты. "Мы признаем, что были инициированы некоторые первые реформы, но при этом сохраняются существенные вызовы. Мы приветствуем приверженность Беларуси работать с партнерами и воспользоваться их поддержкой в реализации предложенной (Министерством образования Беларуси. - Прим. БЕЛТА) стратегии в период 2018-2020 годы", - говорится в документе.-0-