"Беларусь сегодня" и информагентство "Синьхуа" будут сотрудничать

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательский дом "Беларусь сегодня" и информационное агентство "Синьхуа" (Китайская Народная Республика) будут сотрудничать. Соглашение об этом подписали в Минске руководитель Издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук и главный редактор агентства "Синьхуа" Хэ Пин, передает корреспондент БЕЛТА.
Стороны договорились об обмене информацией между двумя редакциями, мультимедийными материалами, создании на своих сайтах рубрик, посвященных Беларуси и Китаю. На страницах газет Издательского дома "Беларусь сегодня", а также на сайте sb.by будет открыта рубрика "Окно в Китай", которая будет рассказывать о жизни Поднебесной.
Издательский дом и информационное агентство будут тесно сотрудничать в организации обеспечения информподдержки визитов глав государств, официальных делегаций своих стран, а также иных межгосударственных акций и мероприятий, проводимых в Беларуси и Китае.
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