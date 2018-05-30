30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сотрудничает с более чем 100 странами в гуманитарной сфере. Об этом сообщила журналистам начальник управления гуманитарной деятельности Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь Инга Горбунцова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Инги Горбунцовой, объемы гуманитарной помощи ежегодно превышают $80 млн, а всего за годы сотрудничества в этой сфере в Беларусь поступил $1 млрд. Это проекты в сфере здравоохранения, образования, создания рабочих мест, развития спорта, поддержки лиц с ограниченными возможностями.

Особое место занимает помощь онкобольным, особенно детям, отметила Инга Горбунцова. За 30-летнюю историю на оздоровление за рубеж выехали около 1 млн белорусских детей. Беларусь заключила 14 международных договоров с иностранными государствами по оздоровлению детей. Более интенсивно в этом направлении работают Италия, Германия, Великобритания, Испания, Нидерланды.

Активный постоянный диалог привел к тому, что Беларусь начали рассматривать как надежного партнера, сказала Инга Горбунцова. В начале текущего года был утвержден комплекс мер по привлечению иностранной безвозмездной помощи в Беларусь. Основная цель этого документа - активизировать деятельность государственных органов по сотрудничеству с иностранными и белорусскими партнерами, результатом чего станет увеличение количества гуманитарных проектов, реализуемых в стране.

Все государства, с которыми республика сотрудничает в гуманитарной сфере, имеют свою нишу. Например, Германия оказывает помощь, направляет средства на поддержку жертв холокоста и ветеранам Великой Отечественной войны, создание ресурсосберегающих технологий. Австрия обеспечивает функционирование SOS детских деревень. Великобритания, США, Швейцария реализуют проекты в сфере образования, здравоохранения. США поставляют лекарственные средства и медицинское оборудование. Китай реализует проекты в сфере образования, Польша - в сфере образования, направленные на повышение человеческого капитала, создание рабочих мест и вовлечение в общество людей с ограниченными возможностями.

За годы сотрудничества около 600 белорусских организаций и их иностранных партнеров стали надежными помощниками государства в решении различных социальных и гуманитарных проблем по различным направлениям. Приоритетными остаются здравоохранение, образование, оздоровление детей, защита окружающей среды, ресурсосберегающие технологии. В настоящее время наиболее востребованное направление - диагностика и профилактика заболеваний человека в результате загрязнения окружающей среды.

Инга Горбунцова отметила, что гуманитарные проекты реализуются в крупных и малых городах страны. И очень часто именно маленькие города становятся центрами социального развития регионов.-0-