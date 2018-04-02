Беларусь среди стран СНГ для российского туриста наиболее привлекательна - Суриков

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь среди стран СНГ для российского туриста наиболее привлекательна, сообщил посол России в Беларуси Александр Суриков на пресс-конференции, приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из государств СНГ Беларусь для российского туризма в любых его аспектах наиболее привлекательна", - сказал Александр Суриков.

По словам посла, белорусские санатории во все времена года, а летом особенно, пользуются популярностью у российских граждан. Агроусадьбы Беларуси тоже заполнены во многом российскими отдыхающими. Кроме того, разрабатываются новейшие маршруты, в частности, открыты речные маршруты из Гомеля. "Мы рассчитываем, что это даст какой-то дополнительный приток", - отметил он.

Все новые объекты, которые могут быть потенциально привлекательными, отрабатываются для возможного направления туда туристических потоков из России. "Мы очень заинтересованы, чтобы пропагандировать туристические объекты для России", - добавил Александр Суриков.-0-