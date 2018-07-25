Беларусь становится все более удобной площадкой для проведения международных форумов - Фисенко

25 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Беларусь становится все более удобной площадкой для проведения международных форумов и мероприятий, в том числе и благодаря принятым на государственном уровне мерам по безвизовому посещению страны. Это отметил начальник Главного консульского управления МИД Игорь Фисенко сегодня в пресс-центре БЕЛТА на брифинге по теме увеличения срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси.

По его словам, расширение безвизового срока пребывания иностранцев до 30 дней создает базовые предпосылки для активного развития туристической отрасли.

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