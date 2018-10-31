Беларусь участвует в конференции Международного союза электросвязи в Дубае

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган участвует в 20-й полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), которая проходит с 29 октября по 16 ноября в Дубае, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

Константин Шульган проведет переговоры по перспективным направлениям развития дальнейшего сотрудничества с МСЭ в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В частности, 2 ноября на переговорах с генеральным секретарем союза Хоулинем Чжао планируется обсудить инициативу Беларуси по повышению статуса зонального отделения МСЭ для стран СНГ и Грузии до уровня регионального отделения. Особое внимание будет уделено перспективным направлениям, условиям и объемам финансирования совместных проектов Беларуси и МСЭ, которые могут быть реализованы в результате повышения статуса отделения. На повестке дня вопросы эффективного использования возможностей союза для согласованного взаимодействия государств-членов по актуальным вопросам развития ИКТ и цифровой экономики.

Во время полномочной конференции состоятся выборы руководства союза: генерального секретаря, его заместителя, руководителей трех структурных бюро, членов радиорегламентарного комитета, членов совета от всех географических регионов союза.

Международный союз электросвязи - межправительственная организация, специализированное учреждение ООН. Беларусь является полноправным членом союза с 1947 года. Полномочная конференция - высший орган союза, который созывается один раз в четыре года. Решения конференции изменяют устав и конвенцию, определяют стратегический и оперативные планы развития союза. Рассматриваются основные направления деятельности государств-членов в области электросвязи, ИКТ на предстоящий четырехлетний период.-0-