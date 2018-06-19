Беларусь участвует в третьей обзорной конференции по стрелковому оружию в Нью-Йорке

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь принимает участие в Третьей обзорной конференции по стрелковому оружию и легким вооружениям, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями МИД Беларуси Николай Овсянко представил позицию государства по основным вопросам Программы действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями.

Также он рассказал о практическом вкладе Беларуси в реализацию программ технической помощи, направленных на совершенствование национальных систем управления запасами легкого стрелкового оружия и обеспечение их эффективного функционирования.

Конференция продлится до 29 июня.-0-