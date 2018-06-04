Беларусь в мировом рейтинге почтовых служб заняла 32-е место

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" заняла 32-е место из 173 почтовых операторов в сравнительном интегрированном индексе почтового развития (Integrated Index for Postal Development), сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.
Беларусь разместилась между Хорватией (31-е место) и Украиной (33-е место). Из постсоветских стран Беларусь обогнали лишь Эстония (13-е место), Литва (22-е место) и Молдова (27-е место).
Первое место в рейтинге лучших почтовых служб мира заняла почта Швейцарии. На втором месте - Нидерланды, на третьем - Япония.
Рейтинг выпущен Всемирным почтовым союзом в рамках Отчета о почтовом развитии-2018. Список составлен на основе 4 параметров развития: надежности, охвата, релевантности и устойчивости почтовых операторов 173 стран. Представители Всемирного почтового союза призвали всех равняться на лидеров. По мнению экспертов, эти страны сумели выстроить наиболее вызывающую доверие сеть, которая стабильно выполняет свои обязанности и постоянно внедряет новейшие технологии.-0-
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