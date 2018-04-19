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Беларусь в современных реалиях продолжает оставаться надежным партнером для стран региона - Русакович

Общество 19.04.2018 | 19:43

19 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь в современных реалиях продолжает оставаться надежным партнером для стран региона. Важность этого отметил заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук, доцент Андрей Русакович сегодня на круглом столе, передает корреспондент БЕЛТА.

Основное внимание Андрей Русакович уделил историко-культурным аспектам формирования внешнеполитической идентичности Беларуси. Он коснулся особенностей формирования и развития государственности и культуры нашей страны, внешнеполитических традиций Беларуси, сказал также об имевших место сложностях становления государственности на новых принципах политического развития после распада СССР.

Доктор исторических наук в числе важных внешнеполитических аспектов белорусской модели развития назвал приверженность принципам международного права, многовекторность, безъядерный статус, стремление к нейтралитету, участие в евразийской интеграции, развитие партнерства в том числе с ЕС, Китаем и другими интеграционными объединениями и государствами. Андрей Русакович считает важным, что в контексте кризиса вокруг Украины Беларусь выступила как надежный партнер стран региона и предложила свою площадку для переговоров по снижению напряженности.

В круглом столе "25 лет участия Беларуси в Европейской культурной конвенции", который состоялся в Музее современной белорусской государственности, приняла участие генеральный директор Совета Европы по вопросам демократии Снежана Самарджич-Маркович (она находится с визитом в Беларуси). На мероприятии обсуждался спектр вопросов, в числе которых особенности сотрудничества Беларуси и Совета Европы в сфере культуры, развитие народной дипломатии, применение образовательного компонента Европейской культурной конвенции в условиях белорусского университета. Речь шла также об особенностях проведения Дней европейского наследия в Беларуси.

В мероприятии участвовали представители Министерства культуры, Министерства иностранных дел, Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Белорусского государственного университета и других ведомств и учреждений.

Европейская культурная конвенция принята в 1954 году в Париже с целью развития взаимопонимания между народами Европы и взаимного уважения культурного разнообразия, сохранения европейской культуры, содействия национальным вкладам в общее культурное наследие Европы, отражающее общие основополагающие ценности.-0-

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