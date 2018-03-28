Беларусь в знак солидарности с Россией 28 марта приспускает госфлаги и отменяет развлекательные программы в телеэфире

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспускает госфлаги и отменяет развлекательные программы в телеэфире. Об этом БЕЛТА сообщили в Администрации Президента Беларуси.

По поручению главы государства Александра Лукашенко в Беларуси 28 марта будут приспущены государственные флаги над госучреждениями. В эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.-0-