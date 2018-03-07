Беларусь вошла в число 30 самых дешевых для жизни стран по версии GOBankingRates

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансово-консультационный портал GOBankingRates опубликовал очередной топ-50 стран, в которых расходы на жизнь самые низкие и куда стоит переехать, чтобы тратить меньше. Беларусь в рейтинге заняла 27-ю позицию.

"В Беларуси, на фоне завораживающей природы, среди дворцов и крепостей, вы почувствуете себя, как в сказке. Стоимость жизни здесь на 66% ниже, чем в Нью-Йорке", - говорится в комментарии gobankingrates.com. Согласно информации авторов исследования, цены на продукты в Беларуси составляют лишь 28% от нью-йоркских, а аренда жилья обойдется на 89% дешевле.

Год назад в этом рейтинге Беларусь занимала 50-е место.

Самой дешевой для жизни страной в свежем рейтинге названа Индия. Далее в рейтинге расположились Саудовская Аравия и Пакистан. Из стран СНГ в топ вошли Украина (6-е место), Молдова (19), Казахстан (31), Армения (34), Азербайджан (35). Китай занимает 37-ю строчку рейтинга.

Отмечается, что были проанализированы данные по 115 странам мира, стоимость расходов сравнивалась с ценами в Нью-Йорке.

Страны оценивались по пяти основным показателям: индекс покупательской способности (измеряет относительную покупательную способность в стране по сравнению с Нью-Йорком), индекс арендной платы за жилье, индекс продовольственных товаров, индекс стоимости жизни (включающий расходы на местные товары и услуги, такие как транспорт и коммунальные услуги) и индекс цен в ресторанах, который сравнивает цены на блюда и напитки в ресторанах и барах.-0-