21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно данным нового доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Жизнь каждому ребенку: срочная необходимость прекратить смерть новорожденных", Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой детской смертностью. Соответствующая информация размещена на сайте ЮНИСЕФ.

Указывается, что самая благоприятная страна для новорожденных - Япония. Там умирает лишь 1 из 1 111 младенцев. Далее следуют Исландия, Сингапур, Финляндия, Эстония, Словения, Кипр. Беларусь расположилась на восьмой строчке с показателем смертности 1 из 667 младенцев. Такой же, как у Беларуси, показатель детской смертности у Люксембурга, Норвегии и Южной Кореи.

Самый высокий уровень смертности среди новорожденных зафиксирован в Пакистане. Согласно докладу, в этой стране умирает 1 из 22 младенцев.

"Глобальная смертность новорожденных детей остается тревожно высокой, особенно среди беднейших стран мира. Младенцы, рожденные в Японии, Исландии и Сингапуре, имеют лучшие шансы на выживание, в то время как новорожденные в Пакистане, Центральноафриканской Республике и Афганистане - худшие шансы", - говорится в докладе.

Также отмечается, что 8 из 10 самых опасных мест для рождения детей находятся в Африке к югу от Сахары, где беременные женщины гораздо реже получают помощь во время родов из-за нищеты, конфликтов и слабо развитых медицинских учреждений. Если бы в каждой стране уровень смертности новорожденных снизился до среднего уровня к 2030 году, то можно было бы спасти 16 млн жизней.

В докладе говорится, что более 80% случаев смерти новорожденных обусловлены преждевременными родами, осложнениями во время родов или такими инфекциями, как пневмония и сепсис. Эти смерти можно предотвратить, обеспечив доступ к хорошо подготовленным акушеркам и создав соответствующие условия, включая наличие чистой воды и средств дезинфекции. Важный фактор выживания новорожденных - грудное вскармливание в первые часы жизни, контакт с матерью и полноценное питание.

ЮНИСЕФ запускает глобальную кампанию "Жизнь каждому ребенку". Это призыв к правительствам, медикам, спонсорам, бизнесменам, семьям принять все меры для того, чтобы каждый появившийся на свет ребенок остался жив.-0-