Беларусь вошла в топ-20 стран с самыми удобными электронными госуслугами - исследование

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вошла в топ-20 стран с самыми удобными электронными госуслугами согласно исследованию компании Artezio, сообщает БЕЛТА.

Аналитический отдел компании исследовал, насколько удобны и технологичны государственные электронные сервисы в разных странах. Оценивая успехи Беларуси, которая заняла 18-е место, специалисты указывают на качественную и интенсивную эволюцию электронных госуслуг. Многие сервисы по качеству и доступности не уступают европейским аналогам.

В числе лидирующих государств - Великобритания, Австралия, Республика Корея, Сингапур и Финляндия. Их гражданам удобнее всего дистанционно взаимодействовать с госорганами.

Специалисты Artezio опирались на глобальную базу данных ООН United Nations E-Government Development Database (UNeGovDD) о развитии электронного правительства государств-членов. Оценивая удобство государственных интернет-сервисов, аналитики учитывали следующие параметры: наличие единой точки входа - портала, удобство поиска информации, возможность получения услуг онлайн, простоту процедуры аутентификации. Дополнительно оценивалась перспективность масштабирования сервисов с учетом развития технологий.-0-