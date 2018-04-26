Беларусь вступит в Международную федерацию акушерства и гинекологии

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь станет членом Международной федерации акушерства и гинекологии (FIGO), сообщил корреспонденту БЕЛТА министр здравоохранения Валерий Малашко по итогам рабочей встречи с почетным генеральным секретарем федерации Жаном Карло ди Ренцо и генеральным секретарем Европейской ассоциации перинатальной медицины Диого Айрес-де-Кампосом.

Беларусь получила предложение вступить в авторитетную организацию FIGO благодаря своим достижениям в области охраны здоровья матери и ребенка. На встрече Валерий Малашко подтвердил намерение страны стать членом федерации. Ожидается, что вступление в FIGO состоится во время Всемирного конгресса гинекологии и акушерства, который пройдет осенью в Рио-де-Жанейро. Этот конгресс является крупнейшим мероприятием по вопросам охраны здоровья матери и ребенка, он объединит акушеров, гинекологов и других специалистов здравоохранения со всего мира.

На встрече также отмечалось, что Беларусь благодаря наличию высокого уровня компетенций в этой области может стать хорошей платформой для обучения как практикующих врачей, так и студентов-медиков из других стран. Хорошим подспорьем в этом плане будут создаваемые в стране симуляционные центры.

Кроме того, Беларусь выразила желание стать членом Европейской ассоциации перинатальной медицины. Этот вопрос также будет рассмотрен в текущем году.

"Беларусь имеет хороший опыт организации акушерско-гинекологической помощи. В республике выстроена оптимальная разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка, система подготовки кадров, обеспечена хорошая материально-техническая база учреждений родовспоможения", - сказал Валерий Малашко. Используются современные технологии медицинской генетики и пренатальной диагностики, направленные на раннее выявление, предупреждение и коррекцию врожденных пороков развития и наследственных заболеваний.

Результатом такой организации работы являются одни из самых низких в мире показателей младенческой и материнской смертности. По информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованной в докладе по предотвращению смертности новорожденных за 2016 год, Беларусь занимает 8-е место в рейтинге стран с самым низким показателем неонатальной смертности. По словам министра, это оценка напряженного коллегиального труда акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров совместно с врачами других специальностей.

В Минске 23-25 апреля проходил II Международный междисциплинарный конгресс "Проблемы репродукции: инновационные технологии в репродукции". Его участниками стали ведущие мировые ученые в области репродуктивной медицины.-0-