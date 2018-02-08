Беларусь выразила готовность принять нигерийских студентов в свои вузы

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество в области образования и подготовки кадров, возможность обучения лучших нигерийских студентов в вузах Беларуси обсудили сегодня на встрече Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Нигерии Вячеслав Бескостый и министр образования Нигерии Малам Адаму Адаму, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Представители нигерийской стороны узнали о потенциале системы образования Беларуси, в области подготовки кадров в сфере медицины, информационных технологий, инженерного дела, сельского хозяйства. Вячеслав Бескостый отметил, что Беларусь готова рассмотреть любые предложения Нигерии по развитию двустороннего сотрудничества, в частности, вопрос о стимулировании талантливых молодых нигерийцев к обучению в белорусских вузах.

В свою очередь Малам Адаму Адаму подчеркнул, что его страна заинтересована во взаимодействии с Беларусью на разных ступенях образования: в области высшего, профессионального и среднего специального.-0-