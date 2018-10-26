Беларусь выступает за четкое формулирование правил и их соблюдение в ЕАЭС - Шадурский

26 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь выступает за четкое формулирование правил и их соблюдение в ЕАЭС. Это отметил декан факультета международных отношений БГУ доктор исторических наук профессор Виктор Шадурский сегодня на XVII Международной научной конференции "Беларусь в современном мире", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой конференции в этом году были перспективы и возможности сопряжения ЕАЭС - ЕС. Виктор Шадурский считает важным участие Беларуси в интеграционных процессах, в которых ее роль становится все более весомой.

Во время работы секций был рассмотрен широкий спектр тем, касающихся в том числе современных международных отношений и внешней политики Беларуси, актуальных проблем дипломатической практики, современных тенденций в развитии международного частного права, формирования конкурентоспособного туристского комплекса страны, вопросов миграции, беженцев и толерантности в современном мире. Прозвучали мнения преподавателей, аспирантов, исследователей и специалистов по международным отношениям, мировой экономике, международному и европейскому праву, международному туризму, таможенному делу, дипломатической и консульской службе.

Организатором конференции стал факультет международных отношений Белорусского государственного университета во взаимодействии с Международным общественным объединением по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам "Развитие", общественным объединением "Центр изучения внешней политики и безопасности", общественным объединением по европейским исследованиям, а также при поддержке проекта COMPASS.

Во время конференции были организованы круглые столы. В частности, на ФМО состоялся 14-й международный белорусско-польский круглый стол "Белорусско-польские отношения: история и современность".

Проблематика включала самый широкий круг вопросов - от политических до регионального сотрудничества. Ключевое внимание было уделено расширению исторического диалога. Это ежегодное мероприятие собрало в стенах факультета ведущих исследователей в области белорусско-польского сотрудничества. На мероприятии выступили Виктор Шадурский, профессора Владимир Снапковский, Мечислав Чесновский, доцент Ольга Лазоркина. Научное собрание констатировало, что повседневная кропотливая работа ученых обеих стран внесла заметный вклад в развитие двустороннего сотрудничества в самых разных сферах.-0-