Беларусь заинтересована в опыте России по поддержке талантливой молодежи

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в опыте России по вопросам поддержки талантливой молодежи и прогнозирования потребности в кадрах, сообщил министр образования Игорь Карпенко во время совместного заседания коллегии Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства образования и науки России, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением качества образования в двух странах, реализации государственной молодежной политики, включая поддержку талантливой молодежи, детей и подростков. "Должен отметить, что Россия сделала значительный шаг вперед в этом вопросе. Нас очень впечатлила та работа, которая ведется в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Думаю, что мы могли бы наладить сотрудничество с этим центром, возможно, через какие-то совместные программы. Опыт России в этом направлении нам интересен. Перед нами стоит задача создания в Беларуси детского технопарка, где будут применяться подходы, связанные с ранней профориентацией молодежи и вовлечением их в будущую профессию", - сказал Игорь Карпенко.

"Нам интересен опыт России и по прогнозированию потребности в кадрах. Мы тоже сейчас создаем совершенно новую систему прогнозирования, за которую будут отвечать Министерство экономики и Министерство труда и социальной защиты. А Министерство образования будет подрядчиком в реализации тех образовательных задач, которые будет ставить перед нами реальный сектор экономики", - отметил министр.

Кроме того, рассматривался вопрос совершенствования деятельности Белорусско-российского университета в Могилеве. "Развитие инфраструктуры этого учреждения особенно важно для реализации модели "Университет 3.0". Оно тоже входит в экспериментальную программу, которую мы определили приказом Министерства образования на этот год. Конечно же, необходимо новое оборудование, новые наукоемкие лаборатории, которые позволят внедрять научные разработки в производство, коммерциализировать результаты научной деятельности и таким образом создавать условия для развития инновационной экономики", - добавил Игорь Карпенко.

"В Беларуси и России проводится последовательная и целенаправленная работа по обеспечению равных прав граждан для получения образования и формирования общего образовательного пространства. Мы уже достигли определенных результатов. Сейчас для Беларуси и России особое значение имеет формирование инновационной среды. Приблизить наши страны к этой цели поможет выработка согласованных перспективных направлений в области образования. Прежде всего, нам необходимо сконцентрировать внимание на его качестве. В этом вопросе все важно: от раннего выбора будущей профессии до объективной оценки результатов обучения выпускника. Мы знаем, что в России в этой части накоплен определенный опыт, в том числе в разработке системы квалификации и создании системы профессиональных стандартов. У нас тоже есть определенные наработки. Обмен опытом будет способствовать развитию наших систем образования", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Министр образования и науки России Ольга Васильева обратила внимание на то, что в Союзном государстве создана и функционирует Комиссия по формированию единого научно-технологического пространства. "Ее деятельность ориентирована на определение приоритетных направлений инновационного сотрудничества Беларуси и России, позволяет активизировать разработку и реализацию совместных научно-технических программ", - добавила она.

Совместное заседание коллегии Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства образования и науки России прошло сегодня в Минске. Стороны обсудили выполнение первоочередных задач развития Союзного государства в сфере образования, науки и молодежной политики, рассмотрели ход реализации государственной политики в сфере образования в Беларуси и России, перспективные направления формирования общего образовательного пространства.-0-