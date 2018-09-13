Беларусь заинтересована в преобразованиях городской среды с учетом изменения климата

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в новых решениях по преобразованию городской среды с учетом изменения климата, сообщил заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Семенкевич сегодня на открытии международного научно-практического семинара "Новые технологии в градостроительных решениях проблемы изменения климата и адаптации к его последствиям" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы, чтобы результатом сегодняшней встречи стали не только научные труды, но и документы, которые мы как министерство могли бы внедрить в практику городского планирования. Мы открыты различным идеям", - отметил Дмитрий Семенкевич.

Он подчеркнул важность поднимаемой темы, поскольку изменение климатических условий во всем мире требует новых подходов к градостроительному развитию. Все более актуальным становится создание искусственных рельефов, среды. И в этой связи Беларуси интересен зарубежный опыт.

"Мы могли бы вводить новые технологические решения в городское планирование. Не так давно в части расчетов зданий изменили нормы по нагрузкам на основные конструкции. Была проведена научно-исследовательская работа, проанализированы гидрометеорологические данные за последние 50 лет, ветровые, снеговые нагрузки. Возможности компьютерных технологий позволили более детально подойти к этим вопросам", - сказал замминистра.

В свою очередь руководитель проекта ПРООН-ГЭФ "Беларусь: поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" Ирина Усова добавила, что основная цель зеленого градостроительства - сокращение выбросов парниковых газов. Эта идея стала не просто модным трендом, а нормой жизни, новым этапом развития территорий, который нашел отражение в Целях устойчивого развития. Города, подписавшие Соглашение мэров по климату и энергии, в настоящее время разрабатывают документы по адаптации к изменениям климата.

"Чтобы процесс был системным и эффективным, необходимо объединить усилия и ученых, и практиков, и политиков в достижении поставленных задач. Сегодняшний семинар должен стать платформой для определения дальнейших совместных шагов", - отметила Ирина Усова.

На семинаре рассматривался зарубежный опыт зеленого градостроительства, оценки экологической эффективности. Эксперты также обсудили современные вызовы, инновационные технологии в области энергоэффективности и устойчивого транспорта. В мероприятии приняли участие представители Института исследований жилищного строительства и городского развития (университет Эразма, Роттердам), российской Академии художеств, Союза архитекторов России, БНТУ, "Минскградо", БелНИИП градостроительства и др.-0-