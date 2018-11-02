Беларусь заинтересована в сотрудничестве с ООН по борьбе с киберпреступностью для защиты детей - Макей

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в разработке на глобальном уровне действенных подходов к борьбе с киберпреступностью для защиты детей, заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече со специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Мартой Сантуш Паиш, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Владимир Макей ознакомил спецпредставителя с приоритетами Беларуси в области охраны детства и белорусскими инициативами в ООН по противодействию насилию. Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул заинтересованность страны в разработке на глобальном уровне действенных подходов к борьбе с киберпреступностью для защиты детей.

"В этом контексте Беларусь намерена представить новую резолюцию в ООН, уделив особое внимание развитию государственно-частного партнерства и вовлечению в процессы профилактики киберпреступлений в отношении детей не только специалистов правоохранительных органов, но и представителей научных кругов, бизнеса, гражданского общества, а также учителей и родителей", - отметили в пресс-службе.

Марта Сантуш Паиш высоко оценила инициативы Беларуси и выразила готовность развивать сотрудничество по их реализации. Во время своего первого визита в Беларусь она 1 ноября также приняла участие в круглом столе "Противодействие преступлениям в отношении детей в сети Интернет: лучший мировой опыт".-0-

Фото МИД РБ