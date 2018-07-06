6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА. Беларусь занимает 6-е место по численности населения среди стран СНГ. Такие данные приведены в статистическом обзоре ко Всемирному дню народонаселения (11 июля), опубликованном Белстатом, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси на начало этого года проживало 9 млн 492 тыс. человек. По численности населения страна занимает 92-е место в мире, 17-е - среди европейских государств, 6-е - среди стран СНГ.

Самый многочисленный город, конечно, Минск, где проживают 1 млн 982 тыс. человек, или каждый пятый житель республики. Среди областей наиболее заселены Минская и Гомельская, в них проживает почти 30% населения республики, среди районов - Минский (215,4 тыс. человек). Самым маленьким среди городов по численности является Дисна в Витебской области (1,5 тыс. человек).

Три четверти населения Беларуси - горожане. Причем большинство их сосредоточено в крупных городах. Численность сельского населения на начало текущего года составила 2 млн 80 тыс. человек.

Средний возраст населения постоянно увеличивается, сегодня он составляет 40,3 года (мужчин - 37,5 года, женщин - 42,8 года). Больше всего пожилых проживают в Витебской области, а самый молодой город - Минск.

В нынешнем году Всемирный день народонаселения пройдет под лозунгом "Успех планирования семьи - предпосылка устойчивого развития" и акцентирует внимание на важности решения демографических проблем. Тема народонаселения сегодня входит в разряд самых обсуждаемых мировым сообществом. Принятая государствами - членами ООН Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года (Повестка-2030) нацелена на реализацию важных задач: избавить человечество от нищеты, сохранить процветающую планету для будущих поколений, построить мирное и открытое для всех общество, обеспечив тем самым достойные условия жизни для всех. По оценке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), из 230 показателей Целей устойчивого развития (ЦУР) 96 связаны с народонаселением.

В Беларуси работа по реализации Повестки-2030 организована на национальном уровне.-0-