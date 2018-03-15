Беларусь ждет от молодежи инициативы и смелых предложений - Мясникович

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ждет от молодежи инициативы и смелых предложений. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время церемонии вручения паспортов юным гражданам Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Паспорта из рук Михаила Мясниковича получили 18 ребят. Все они отличники учебы, победители предметных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей и спортивных состязаний. Он призвал их быть активными, харизматичными, отличаться своей креативностью и подчеркнул, что родная Беларусь ждет от молодых людей хороших инициатив и смелых предложений.

Органы государственного управления, местные власти всегда должны быть на связи с молодежью, чтобы быть в курсе ее инициатив, убежден председатель Совета Республики. "Молодые люди будут чувствовать себя причастными к управлению государством, решению задач, которые стоят перед регионом или страной в целом. Таким образом формируется единство белорусской нации", - сказал он.

Михаил Мясникович тепло пообщался с ребятами, отметив, что главная их задача сейчас - получать высококлассное образование. Причем не только в вузах, но и профессионально-технических, средних специальных учебных заведениях.

Акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит во всех регионах. Традиционно путевки во взрослую жизнь молодые люди получат из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных и авторитетных людей страны.

Идейным вдохновителем акции с 2004 года выступает БРСМ. Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Андрей Беляков отметил, что ребята, получившие сегодня паспорта из рук Михаила Мясниковича, уже добились немалых успехов в учебе, спорте и творчестве. Он уверен, что участие в акции станет для них хорошим стимулом, чтобы приумножать свои достижения.-0-