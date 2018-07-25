Беларусбанк открыл первый офис самообслуживания нового формата

ОАО "АСБ Беларусбанк" открыло первую точку банковского самообслуживания нового формата. Современный офис банка организован на территории ТРЦ Dana Mall.

Сегодня банк, подтверждая статус инновационного финансового учреждения, старается предоставлять своим клиентам услуги, максимально используя современные технологии. "В двадцать первом веке трудно найти человека, который бы ни разу в жизни не пользовался такими устройствами самообслуживания, как банкомат или платежный терминал. Потребители постепенно меняют свои предпочтения, и их подход к получению финансовых услуг уже заметно отличается от того, что наблюдалось на рынке еще 10-20 лет назад", - отметила на торжественном открытии офиса директор департамента розничного бизнеса ОАО "АСБ Беларусбанк" Инна Русакович. По ее словам, теперь банку мало быть просто надежным, сейчас требуется быть и удобным.

По мере того, как меняются потребности клиентов, приходится эволюционировать и банковским учреждениям. Чаще последние стараются модернизировать офисы обслуживания в соответствии с цифровыми новинками, в которых клиенты теперь испытывают необходимость, а также делать их более эффективными как с точки зрения затрат на их содержание, так и с позиции увеличения продаж. "На сегодняшний день подобная современная зона самообслуживания приобретает все большее значение в организации работы банковских отделений", - подчеркнула Инна Русакович.

В новом офисе Беларусбанка, кроме стандартных устройств самообслуживания (банкомат, инфокиоск), размещен первый в банке валютно-обменный терминал с функцией выдачи монет, который позволяет клиентам осуществлять обмен долларов, евро, российских рублей на белорусские рубли с использованием наличных денежных средств в режиме самообслуживания.

Следует отметить, что современные устройства самообслуживания – это очень удобно, быстро и просто, так как не нужно стоять в очередях, приходить в офис банка строго в часы его работы, вследствие чего экономится самое драгоценное, что есть у человека, – время.

В Беларусбанке убеждены, что внедрение таких инновационных форматов позволит повысить эффективность работы розничной сети, а также лояльность клиентов к бренду банка.