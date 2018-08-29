Беларусбанк стал национальным партнером II Европейских игр

ОАО "АСБ Беларусбанк" получил статус национального партнера II Европейских игр в 2019 году. Соответствующий документ подписали сегодня председатель правления банка Виктор Ананич и директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусбанк предоставит спонсорскую помощь в организации масштабного спортивного мероприятия. "Этими средствами помощь не ограничивается. Мы реализуем благотворительный проект "Беларусбанк. Победим вместе!", в рамках которого оказываем финансовую помощь учреждениям и клубам многих популярных видов спорта", - отметил Виктор Ананич.

Он также подчеркнул, что поддержка спорта высших достижений остается приоритетом в реализации корпоративной социальной ответственности Беларусбанка. "Пройти мимо самого главного спортивного события 2019 года мы просто не могли. Верим, что II Европейские игры не только позволят иностранным гостям хорошо провести время в нашей стране, лучше узнать ее, но и еще больше сплотят белорусов для достижения самых высоких и амбициозных целей", - сказал председатель правления банка.

Как отметил Георгий Катулин, помощь Беларусбанка складывается в огромный резерв, который формируют десятки предприятий и организаций. "Это не только прямой вклад в бюджет игр, но и огромный пласт поддержки спортсменов при подготовке к соревнованиям. Мы особо отмечаем участие Беларусбанка, который является крупнейшим партнером в категории банковского сектора. Уверены в плодотворном сотрудничестве, в ходе которого мы сможем предложить действующим и потенциальным пользователям банковских услуг совместные уникальные продукты", - добавил он.

Георгий Катулин напомнил, что усилия дирекции направлены на обеспечение подготовки всей необходимой инфраструктуры для II Европейские игр в соответствии с требованиями европейских олимпийских комитетов. Стоит задача в создании комфортных условий для достижения высочайших спортивных результатов.

Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин также сделал запись в Книге Почетных гостей.

II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).-0-

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