Беларуси и Мексике необходимо развивать торговые связи - Норма Берта Пенсадо Морено

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Мексике необходимо развивать торговые связи. Такое мнение высказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Беларуси Норма Берта Пенсадо Морено в интервью программе "Субботний выпуск" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Говоря о взаимодействии в экономике, Норма Берта Пенсадо Морено констатировала, что цифра товарооборота двух стран пока мала. "Перед нами стоит ключевое обязательство - развивать торговые связи, способствовать встречам наших бизнесменов", - сказала она.

Дипломат считает, что широкие перспективы для взаимного сотрудничества есть и в сельском хозяйстве. "Беларусь является сильной аграрной страной, а Мексика начинает играть заметную мировую роль в этом секторе. У нас растет экспорт авокадо, лайма. Для нас - это привычные продукты, но здесь они экзотика. Беларусь сильна технологиями для аграрного сектора, оборудованием и техникой собственного производства. Мы ищем возможности для инвестиций", - подчеркнула Норма Берта Пенсадо Морено.

Посол отметила, что сильной стороной Мексики является автомобиле- и авиастроение, электроника. "Вы - открытый рынок, и мы видим, так скажем, интересный коридор на рынок Евразийского экономического союза. У Мексики же есть торговые отношения с полусотней стран", - добавила она.

Кроме того, дипломат намерена определить возможности улучшения взаимодействия в политике, культуре, образовании.

Отвечая на вопрос, касающийся виз, Норма Берта Пенсадо Морено рассказала, что мексиканская сторона пытается сделать гибче процесс получения визы. Например, если у белорусов есть визы в Японию, Канаду, США, Великобританию, шенгенская виза, они могут в качестве туристов пребывать на территории Мексики в течение 180 дней.

Также Норма Берта Пенсадо Морено призналась, что Беларусь у нее ассоциируется с вышиванкой.-0-