Беларуси и России нужно углублять региональное взаимодействие - Добрынина

28 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Беларуси и России нужно углублять региональное взаимодействие. Такое мнение высказала сегодня журналистам заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам Людмила Добрынина, передает корреспондент БЕЛТА.

Опыт регионального взаимодействия в Союзном государстве показывает, что важным ускорителем всех процессов является взаимодействие между городами и районами, сказала Людмила Добрынина. При этом региональная интеграция идет и между субъектами хозяйствования. "Поэтому надо расширять основы интеграции, повышать роль в этом процессе предпринимательских структур", - подчеркнула она.

В качестве примера зампред привела сотрудничество Витебска с регионами России: действуют соглашения и договоры с различными регионами РФ, направленные на развитие научно-технического, социально-экономического и культурного взаимодействия.

Заместитель председателя Витебского горисполкома Зинаида Королева добавила, что внешнеэкономическую деятельность с 70 регионами России осуществляют более 600 организаций города. За 2017 год товарооборот между субъектами хозяйствования двух сторон сложился на уровне $900 млн, или 125% к 2016 году. В десятку основных торговых партнеров организаций Витебска входят Москва и Московская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тюменская, Смоленская, Брянская, Псковская, Мурманская, Иркутская и Самарская области. На их долю приходится более 65% товарооборота с Российской Федерацией.

Развитие устойчивых кооперационных связей в сфере производства товаров и предоставления услуг между субъектами хозяйствования Витебска и российских городов-партнеров Витебский горисполком рассматривает как одно из перспективных направлений сотрудничества, ведь сегодня в городе достаточно успешно работает более 200 организаций с российским капиталом, имеется ряд предложений по созданию новых.

География побратимских и партнерских отношений между Витебском и регионами РФ ежегодно развивается и укрепляется. Так, в 2017 году договоры о сотрудничестве подписаны с Иркутском, Волгоградом и Саратовом, в 2016-м - с Белоярским районом Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Основные направления сотрудничества связаны с развитием торгово-экономических и социально-культурных связей, участием в ярмарках, форумах и других проектах. Механизм реализации региональных отношений закрепляется и конкретизируется в ежегодных планах совместных мероприятий.

Большое внимание уделяется изучению исторического наследия городов-партнеров, развитию туризма. Инновационным проектом в этой части является создание программы туристических путешествий под названием "К истокам древней Руси", которая объединяет города с тысячелетней историей: Смоленск-Витебск-Полоцк-Псков. -0-