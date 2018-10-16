Беларуси и России важно наладить объективный информационный обмен - эксперт

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важным направлением сотрудничества Беларуси и России является налаживание объективного информационного обмена. Такое мнение высказала сегодня журналистам в Гомеле член экспертно-консультативного совета по общественно-гуманитарным программам при Федеральном агентстве по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Татьяна Полоскова, передает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Полоскова констатировала, что в российском информационном поле очень много фейковой информации о ситуации в Беларуси. "Надо, чтобы было больше правды, в этом наша заинтересованность. Основная задача - наладить объективный информационный обмен между Россией и Беларусью", - сказала она. По мнению представителя Россотрудничества, этого можно достичь в том числе через проведение мероприятий с представителями академических кругов, студенчеством, выстраивание диалоговых площадок, различные формы общения молодежи и т.д.

Среди приоритетных направлений сотрудничества Татьяна Полоскова назвала также региональное взаимодействие и развитие экономических связей.

Сегодня на конференции "Россия и Беларусь: единство во имя мира" в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины эксперты двух стран рассматривают стратегии и формат развития интеграционных процессов в Союзном государстве. Особое внимание уделено гуманитарной сфере. Участники изучают роль высших учебных заведений в интеграционных процессах, делятся опытом совместной работы белорусских и российских учреждений образования.

К примеру, Гомельский госуниверситет имени Ф.Скорины реализует 44 договора о сотрудничестве с вузами и организациями России. "Сотрудничество развивается по нескольким направлениям, - отметил ректор университета Сергей Хахомов. - Это и участие в многосторонних и двусторонних научных проектах, и методическая работа, когда специалисты двух стран обмениваются опытом, информацией, пишут совместные публикации, организуют конференции, выставки". Кроме того, университет участвует с российскими вузами в программах академической мобильности. Реализуются и проекты на уровне фондов фундаментальных исследований двух стран. К примеру, лаборатория золь-гель материалов и технологий ГГУ с 2016 года поставляет полирующую суспензию на брянское предприятие "Группа Кремний ЭЛ".

Программу конференции 17 октября продолжат лекции экспертов о стратегиях партнерства Беларуси, России и Китая, о создании положительного имиджа Союзного государства на международной арене и др.

Организаторами мероприятия выступают Российский центр науки и культуры в Гомеле и Гомельский госуниверситет имени Ф.Скорины.-0-